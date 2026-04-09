В Польше украинцев исполосовали мачете и потребовали уехать на родину

В Польше двое местных жителей набросились на украинцев и попытались порезать их при помощи мачете. Конфликт возник из-за национальности последних. Об инциденте пишет украинское издание «Страна.ua». К делу уже подключилась полиция.

Всё произошло ещё в феврале. Поляки, фамилии которых в уголовном деле указаны как Матеуш и Себастьян, специально пришли к дому двух украинских мужчин. Агрессоры затаились и дождались, когда последние выйдут на улицу, после чего накинулись на них с мачете. Нападавшие успели изрезать своим жертвам руки и пальцы, а затем скрылись.

На данный момент полиция смогла разыскать только одного преступника — это Матеуш, его подельника до сих пор ищут. Это не первый случай подобных нападений на украинцев в Польше. Ранее Варшава уже обращала внимание, что агрессия в адрес граждан Украины выросла в стране более чем на 60%. Если в 2024 году в отношении украинцев совершено 479 преступлений, то всего лишь за полгода 2025 года — 543.

Ранее сообщалось, что Варшава в прошлом году израсходовала значительные средства на поддержку украинских граждан, проживающих на польской территории. Суммарные затраты составили порядка 8 миллиардов злотых (примерно 2,2 миллиарда долларов). Однако простые пооляки возмущаются таким затратам и требуют от украинцев вернуться в Киев.