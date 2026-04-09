Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 14:35

В Польше украинцев исполосовали мачете и потребовали уехать на родину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

В Польше двое местных жителей набросились на украинцев и попытались порезать их при помощи мачете. Конфликт возник из-за национальности последних. Об инциденте пишет украинское издание «Страна.ua». К делу уже подключилась полиция.

Всё произошло ещё в феврале. Поляки, фамилии которых в уголовном деле указаны как Матеуш и Себастьян, специально пришли к дому двух украинских мужчин. Агрессоры затаились и дождались, когда последние выйдут на улицу, после чего накинулись на них с мачете. Нападавшие успели изрезать своим жертвам руки и пальцы, а затем скрылись.

На данный момент полиция смогла разыскать только одного преступника — это Матеуш, его подельника до сих пор ищут. Это не первый случай подобных нападений на украинцев в Польше. Ранее Варшава уже обращала внимание, что агрессия в адрес граждан Украины выросла в стране более чем на 60%. Если в 2024 году в отношении украинцев совершено 479 преступлений, то всего лишь за полгода 2025 года — 543.

Ранее сообщалось, что Варшава в прошлом году израсходовала значительные средства на поддержку украинских граждан, проживающих на польской территории. Суммарные затраты составили порядка 8 миллиардов злотых (примерно 2,2 миллиарда долларов). Однако простые пооляки возмущаются таким затратам и требуют от украинцев вернуться в Киев.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar