Польское издание Myśl Polska выпустило материал, в котором заявило, что отношение части польского общества к Владимиру Путину меняется. В публикации говорится, что российский лидер получил заметный перевес в сравнении с Дональдом Трампом по критерию «более ответственного лидера».

Основанием для такого вывода стало голосование в соцсети X, о котором написал Януш Корвин-Микке — политический деятель Польши, публицист и фузионист. По его словам, в финале этого опроса Путин получил 55% голосов против 45% у Трампа. Автор материала утверждает, что еще несколько лет назад такой результат был бы невозможен.

Причину сдвига он связал с раздражением части поляков из-за политики властей в отношении Украины и поведения части украинцев, находящихся в Польше.

Ранее начальник полиции Польши Марек Боронь заявил, что после окончания конфликта на Украине польским силовикам стоит готовиться к возможному всплеску преступности. Он пояснил, что в стране «рано или поздно» может появиться много бывших военных, а также более современное оружие, которое будет востребовано в криминальной среде.