6 апреля, 14:12

Myśl Polska написала о росте симпатий к Путину среди поляков

Обложка © Life.ru

Польское издание Myśl Polska выпустило материал, в котором заявило, что отношение части польского общества к Владимиру Путину меняется. В публикации говорится, что российский лидер получил заметный перевес в сравнении с Дональдом Трампом по критерию «более ответственного лидера».

Основанием для такого вывода стало голосование в соцсети X, о котором написал Януш Корвин-Микке — политический деятель Польши, публицист и фузионист. По его словам, в финале этого опроса Путин получил 55% голосов против 45% у Трампа. Автор материала утверждает, что еще несколько лет назад такой результат был бы невозможен.

Польша захотела отгородить себя «электрической стеной» от Украины
Польша захотела отгородить себя «электрической стеной» от Украины

Причину сдвига он связал с раздражением части поляков из-за политики властей в отношении Украины и поведения части украинцев, находящихся в Польше.

Ранее начальник полиции Польши Марек Боронь заявил, что после окончания конфликта на Украине польским силовикам стоит готовиться к возможному всплеску преступности. Он пояснил, что в стране «рано или поздно» может появиться много бывших военных, а также более современное оружие, которое будет востребовано в криминальной среде.

Подсчитали — ужаснулись: Раскрыта сумма, которую Польша потратила на украинских беженцев в 2025 году
Подсчитали — ужаснулись: Раскрыта сумма, которую Польша потратила на украинских беженцев в 2025 году

Марина Фещенко
