Путин проведёт 7 апреля совещание по ситуации с паводком в Дагестане

Владимир Путин 7 апреля проведёт совещание по ситуации в Дагестане, где после аномальных осадков сохраняется тяжелая паводковая обстановка. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства уже дал профильным ведомствам все необходимые поручения по помощи пострадавшим. На отдельной встрече должны детально обсудить положение в республике и дальнейшие меры реагирования.

Повод для такого разговора серьезный: после сильных дождей в Дагестане подтопило более 2 тысяч жилых домов, а в пунктах временного размещения находятся сотни человек, в том числе дети. В ликвидации последствий задействованы более тысячи спасателей и около 200 единиц техники. Ситуацию усугубило то, что ливни в регионе шли волнами. По данным федеральных служб, самые сильные осадки пришлись на 28 марта и затем на 4–5 апреля, из-за чего были подтоплены дома, дороги и электроподстанции сразу в нескольких районах республики.

Режим ЧС уже введен в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске и ряде районов. В одной только Махачкале, по данным городских властей, паводком повреждено почти 3,8 тысячи домовладений, а из опасных зон эвакуированы сотни жителей. На фоне продолжающихся дождей и угрозы новых подтоплений федеральный центр решил взять ситуацию на особый контроль. Теперь главная задача — не только помочь пострадавшим, но и не допустить дальнейшего ухудшения обстановки в республике.