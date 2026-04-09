В Британии забили тревогу из-за якобы угрожающих российских подлодок
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kuleshov Oleg
Великобритания вновь заговорила о «русской угрозе», на этот раз подводной. Министр обороны Джон Хили заявил, что российские субмарины якобы угрожают британским судам и инфраструктуре в Северной Атлантике.
«Мы видим вас, мы видим вашу деятельность над нашими кабелями и трубопроводами, и вы должны знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечёт за собой серьёзные последствия», — пригрозил Хили, обращаясь к Москве.
Ранее премьер Великобритании Кир Стармер разрешил военным задерживать суда «теневого флота» в британских водах, на что Москва пригрозила последствиями. В итоге российский фрегат «Адмирал Григорович» провёл через Ла-Манш два санкционных танкера, несмотря на риск захвата. Британский корабль следил за судами, но не вмешался.
