Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 15:13

В Британии забили тревогу из-за якобы угрожающих российских подлодок

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kuleshov Oleg

Великобритания вновь заговорила о «русской угрозе», на этот раз подводной. Министр обороны Джон Хили заявил, что российские субмарины якобы угрожают британским судам и инфраструктуре в Северной Атлантике.

«Мы видим вас, мы видим вашу деятельность над нашими кабелями и трубопроводами, и вы должны знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечёт за собой серьёзные последствия», — пригрозил Хили, обращаясь к Москве.

Путин поставил Стармера на место одним ловким ходом

Ранее премьер Великобритании Кир Стармер разрешил военным задерживать суда «теневого флота» в британских водах, на что Москва пригрозила последствиями. В итоге российский фрегат «Адмирал Григорович» провёл через Ла-Манш два санкционных танкера, несмотря на риск захвата. Британский корабль следил за судами, но не вмешался.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar