В Британии забили тревогу из-за якобы угрожающих российских подлодок

Великобритания вновь заговорила о «русской угрозе», на этот раз подводной. Министр обороны Джон Хили заявил, что российские субмарины якобы угрожают британским судам и инфраструктуре в Северной Атлантике.

«Мы видим вас, мы видим вашу деятельность над нашими кабелями и трубопроводами, и вы должны знать, что любая попытка повредить их недопустима и повлечёт за собой серьёзные последствия», — пригрозил Хили, обращаясь к Москве.