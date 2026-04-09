9 апреля, 15:17

Raiffeisen Bank продолжает попытки продать российский бизнес

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladimir Zhupanenko

Австрийская группа Raiffeisen Bank International продолжает попытки продать свой бизнес в России. Об этом заявил глава наблюдательного совета RBI Эрвин Хамеседер на собрании акционеров. По его словам, процесс сопровождается серьёзными трудностями.

«RBI продолжает работать над продажей российского бизнеса… это сизифов труд», — отметил он.

Основным активом группы в стране остаётся Райффайзенбанк. При этом действующие ограничения не позволяют расширять деятельность, из-за чего кредитование фактически приостановлено. Несмотря на ситуацию, банк занял 12-е место по активам в рейтинге «Интерфакс-100» за 2025 год. На финансовые показатели также повлияли списания по искам «Распериа трейдинг лимитед».

Ранее Life.ru писал, что автобренды SWM и Kaiyi уходят из России из-за падения продаж на 91–94%. В первые два месяца 2026 года в России продали только 101 машину SWM и 37 автомобилей Kaiyi.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Александра Мышляева
