Актёра Виктора Яковлева похоронят на Мироносицком кладбище в Пскове

Заслуженный артист России Виктор Яковлев будет похоронен на Мироносицком кладбище в Пскове. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Псковского театра драмы имени Пушкина.

Напомним, 9 апреля на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Яковлев, ведущий актёр Псковского театра драмы имени Пушкина. Там сообщили, что он долгое время боролся с тяжёлым заболеванием. Яковлев окончил ГИТИС в 1975 году и с 1979 года служил в псковской труппе, а в 2006 году ему было присвоено почётное звание.