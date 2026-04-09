США допускают продление перемирия с Ираном при прогрессе в переговорах
Американская сторона рассматривает возможность продления сроков прекращения огня с Ираном. Вашингтон готов пойти на этот шаг, если увидит реальный прогресс в переговорном процессе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников США.
Представители американских властей считают — двух недель перемирия хватит для достижения более существенного компромисса с Тегераном.
«Нынешнее перемирие может быть продлено, если Белый дом сочтёт, что достигнут достаточный прогресс», — говорится в сообщении.
Собеседники телеканала сообщили, что встреча сторон в Пакистане станет одной из нескольких. Переговоры направлены на заключение долгосрочной и прочной сделки. Цель — завершить конфликт.
Ранее Иран открыл Ормузский пролив для судоходства, однако действуют технические ограничения. Проход разрешён всем судам при одном условии — капитаны должны согласовать маршрут с иранскими властями. Также требуется соблюдение установленных процедур.
Главное о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.