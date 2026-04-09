9 апреля, 18:56

США допускают продление перемирия с Ираном при прогрессе в переговорах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Американская сторона рассматривает возможность продления сроков прекращения огня с Ираном. Вашингтон готов пойти на этот шаг, если увидит реальный прогресс в переговорном процессе. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновников США.

Представители американских властей считают — двух недель перемирия хватит для достижения более существенного компромисса с Тегераном.

«Нынешнее перемирие может быть продлено, если Белый дом сочтёт, что достигнут достаточный прогресс», говорится в сообщении.

Собеседники телеканала сообщили, что встреча сторон в Пакистане станет одной из нескольких. Переговоры направлены на заключение долгосрочной и прочной сделки. Цель — завершить конфликт.

Лавров поговорил по телефону с главой МИД Ирана после перемирия с США

Ранее Иран открыл Ормузский пролив для судоходства, однако действуют технические ограничения. Проход разрешён всем судам при одном условии — капитаны должны согласовать маршрут с иранскими властями. Также требуется соблюдение установленных процедур.

Лия Мурадьян
