9 апреля, 20:14

Неправильное направление: Рютте пожаловался, что Украина уступает России в зоне СВО

Марк Рютте. Обложка © ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, заявил, что линия боевого соприкосновения на Украине сдвигается в «неправильном направлении». Он выразил сожаление по этому поводу, подчеркнув, что поддерживает Киев и выступает против России.

«В целом линия фронта всё ещё движется в неправильном направлении — очень медленно, но всё же… В более общем плане вы всё ещё видите, что движение идёт в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», — сказал Рютте.

Таким образом, глава Североатлантического альянса фактически признал, что Российские войска постепенно продвигаются вперёд, несмотря на поставки западного оружия и подготовку украинских солдат странами НАТО.

Рютте: Членство Украины в НАТО сейчас не обсуждается

А ещё Марк Рютте признался, что на недавней встрече с Дональдом Трампом отчётливо почувствовал разочарование хозяина Белого дома в делах альянса. По словам генсека НАТО, беседа прошла в открытом ключе, с обсуждением конкретных примеров.

Юрий Лысенко
