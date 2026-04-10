9 апреля, 21:33

«Чуть ли не монгол»: Лукашенко отправил Орду в Монголию

Лукашенко назначил Орду послом Белоруссии в Монголии

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении Михаила Орды чрезвычайным и полномочным послом республики в Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко признался, что удивился, когда дипломат согласился занять эту должность.

«Но мне сказали, что ты чуть ли не монгол — хорошо знаешь Монголию и готов работать, давать результат»,цитирует лидера агентство БелТА.

Президент добавил, что у Белоруссии сложились блестящие отношения с монгольским руководством. Лукашенко также дал характеристику президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху. Он назвал его «земным, хорошим» и «толковым». При этом Лукашенко подчеркнул, что с Монголией необходимо начинать работать.

Лукашенко прогнозирует сценарий, при котором членам ОДКБ придётся защищаться
Напомним, Лукашенко провёл масштабные кадровые перестановки. Изменения затронули правительство и ряд ключевых сфер. В рамках обновления команды назначили нового вице-премьера, министров, а также руководителей в информационной и промышленной областях. Перестановки коснулись строительства, транспорта, ЖКХ, культуры и медиа.

Лия Мурадьян
