«Чуть ли не монгол»: Лукашенко отправил Орду в Монголию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении Михаила Орды чрезвычайным и полномочным послом республики в Монголии. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко признался, что удивился, когда дипломат согласился занять эту должность.

«Но мне сказали, что ты чуть ли не монгол — хорошо знаешь Монголию и готов работать, давать результат», — цитирует лидера агентство БелТА.

Президент добавил, что у Белоруссии сложились блестящие отношения с монгольским руководством. Лукашенко также дал характеристику президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху. Он назвал его «земным, хорошим» и «толковым». При этом Лукашенко подчеркнул, что с Монголией необходимо начинать работать.

Напомним, Лукашенко провёл масштабные кадровые перестановки. Изменения затронули правительство и ряд ключевых сфер. В рамках обновления команды назначили нового вице-премьера, министров, а также руководителей в информационной и промышленной областях. Перестановки коснулись строительства, транспорта, ЖКХ, культуры и медиа.