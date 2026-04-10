Фигуристка Алиса Двоеглазова получила звание мастера спорта России

Воспитанница Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова официально получила звание мастера спорта России. Соответствующий приказ Министерство спорта РФ подписало 30 марта 2026 года.

17-летняя фигуристка может похвастаться внушительным послужным списком: серебро чемпионата России-2026, победа в финале Гран-при России и россыпь призовых мест на взрослых и юниорских стартах. Теперь к этим регалиям добавилось и почётное звание.

