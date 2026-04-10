Фигуристка Алиса Двоеглазова получила звание мастера спорта России
Алиса Двоеглазова. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Воспитанница Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова официально получила звание мастера спорта России. Соответствующий приказ Министерство спорта РФ подписало 30 марта 2026 года.
17-летняя фигуристка может похвастаться внушительным послужным списком: серебро чемпионата России-2026, победа в финале Гран-при России и россыпь призовых мест на взрослых и юниорских стартах. Теперь к этим регалиям добавилось и почётное звание.
Ранее фигуристка Анастасия Галустян рассказала, что устроилась работать в кафе в тяжёлый период жизни, чтобы справиться с депрессивным состоянием и не остаться наедине с тяжёлыми мыслями. 26-летняя спортсменка призналась, что после перемен в карьере столкнулась с сильным внутренним кризисом.
