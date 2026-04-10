Спорт в минус: 5 причин, почему тренировки забирают силы и не дают энергии

Вы идёте в зал, чтобы стать бодрее, а выходите разбитым. Вместо прилива энергии — усталость, раздражительность и проблемы со сном. Знакомо? Нутрициолог Ирина Селиванова в беседе с Life.ru объяснила, почему спорт иногда работает «в минус».

Эксперт выделила пять основных причин, по которым тренировки не дают ожидаемого эффекта, а, наоборот, усиливают усталость.

Резкий старт. Организм, который долго находился в состоянии низкой активности, может болезненно реагировать на резкое увеличение нагрузок. Повышается уровень кортизола, а интенсивные тренировки приводят к микроповреждениям мышечной ткани. В результате появляется выраженная усталость и мышечная боль. Скрытые дефициты. При нехватке железа, витаминов группы В или магния организм не может эффективно вырабатывать энергию. Физическая нагрузка в этом случае лишь усиливает истощение. Нарушенный гормональный фон. При сниженной функции щитовидной железы или нарушениях в работе надпочечников тело работает в режиме энергосбережения, поэтому усталость после тренировок только усиливается. Сбои в работе ЖКТ. Если питательные вещества плохо усваиваются, организму не хватает «топлива» для нагрузки — это сказывается на самочувствии и восстановлении. Игнорирование восстановления. Сон, питание и отдых — полноценная часть тренировочного процесса. Без них организм не успевает адаптироваться к нагрузкам.

«Начиная заниматься спортом, мы ждём, что тренировки подарят энергию и бодрость. На деле же многие сталкиваются с обратным эффектом: сил становится меньше, появляется раздражительность, нарушается сон», — пояснила Селиванова.

Что делать в такой ситуации? Нутрициолог рекомендует входить в тренировочный режим постепенно. Сначала важно выработать регулярность — достаточно 2–3 тренировок в неделю продолжительностью до 40 минут. Затем можно увеличивать длительность занятий и только после этого — их интенсивность.

По словам эксперта, оптимально тренироваться в утренние или дневные часы, а перед занятием можно использовать лёгкий источник углеводов.

«Главный показатель того, что вы на правильном пути, — улучшение самочувствия после тренировки. Даже если сначала это просто ощущение облегчения и радости от завершения занятия», — добавила эксперт.

Ранее тренер объяснила, как выработать привычку заниматься спортом. Часто проблема заключается не в физических возможностях, а в отношении к тренировкам — многие воспринимают их как необязательную нагрузку. Эксперт советует встроить занятия в расписание, выбрать комфортный формат активности и ставить реалистичные цели.