На Камчатке возбудили уголовное дело по факту гибели туристов

На Камчатке возбудили уголовное дело. Причина — гибель двух туристов из пропавшей группы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

Дело завели сразу по двум статьям. Первая — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Вторая — оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и привели к гибели двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, семь туристов пропали без вести во время похода по Камчатке. У группы не было ни палаток, ни спутникового телефона. Изначально в отряде числилось десять человек. Они зарегистрировали маршрут и 28 марта вышли из посёлка Пиначево. В пути между туристами произошла серьёзная ссора. В итоге два человека были найдены погибшими.