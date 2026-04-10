10 апреля, 04:49

ПВО отразила атаку более 50 украинских БПЛА в Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке украинских беспилотников. Силы ПВО отразили и уничтожили более пяти десятков БПЛА в десяти районах. Об этом утром 10 апреля сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Атаке подверглись Тарасовский, Миллеровский, Чертковский, Шолоховский, Верхнедонский, Константиновский, Мартыновский, Боковский, Каменский и Обливский районы.

К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Чертковском районе в селе Шептуховка от падения обломков дрона повреждено остекление одного окна в частном доме. Пострадавших нет. Возгораний не зафиксировано. Глава региона заверил, что жительнице повреждённого дома окажут помощь в устранении последствий.

Пять домов повредило при массированной атаке дронов ВСУ на Волгоград
Пять домов повредило при массированной атаке дронов ВСУ на Волгоград

Ранее Life.ru писал, что в Крымском районе Краснодарского края после ночной атаки беспилотников повреждены девять жилых строений. В посёлке Саук-Дере пострадала квартира в многоквартирном доме, в Крымске – четыре частных домовладения. При отражении атаки погиб мирный житель – мужчина, стоявший на балконе.

