В Харьковской области боевики ВСУ перебили насильно мобилизованных украинцев, поднявших мятеж. Об этом РИА «Новости» рассказали в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошёл на полигоне штурмовых подразделений в лесных массивах Чугуевского района.

«Украинские националисты жестоко расправились с восставшими», — уточнил он.

Это преступление пытаются скрыть от высшего командования украинской армии. Родственникам погибших выдали изуродованные тела, а в похоронных извещениях указали, что смерть наступила по естественным причинам.