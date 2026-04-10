Сразу девять российских актёров попали в базу «Миротворца»* следом за Калюжным

Девять российских актёров оказались в базе украинского сайта «Миротворец»* после участия в съёмках фильма о событиях специальной военной операции. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

В список внесли артистов, задействованных в художественной картине «Малыш», посвящённой теме СВО. В перечне значится Сергей Уманов, известный по ряду популярных проектов, включая исторические и криминальные сериалы. Также туда попал Никита Манец, снимавшийся в заметных телевизионных работах последних лет.

Кроме того, в базе оказался Иван Алексеев, принимавший участие в съёмках нескольких известных многосерийных проектов. Наряду с ними упомянуты Даниил Чуп, Келвин Увво и Михаил Селиванов. В список также включили Данила Никитина и Гаврила Менкярова. Отдельно отмечается, что среди фигурантов есть 13-летний Александр Полунин.

Ранее в базе этого же ресурса оказался российский актёр и музыкант Глеб Калюжный. Отдельно подчёркивается, что поводом для внесения стало участие артиста в съёмках художественной картины «Малыш», посвящённой событиям специальной военной операции.

