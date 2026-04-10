Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 06:00

Сразу девять российских актёров попали в базу «Миротворца»* следом за Калюжным

Обложка © «Малыш» реж. Андрей Симонов, сценаристы Андрей Симонов, Ринат Есеналиев, Кирилл Имашев / Kinopoisk

Девять российских актёров оказались в базе украинского сайта «Миротворец»* после участия в съёмках фильма о событиях специальной военной операции. Об этом свидетельствуют данные ресурса.

В список внесли артистов, задействованных в художественной картине «Малыш», посвящённой теме СВО. В перечне значится Сергей Уманов, известный по ряду популярных проектов, включая исторические и криминальные сериалы. Также туда попал Никита Манец, снимавшийся в заметных телевизионных работах последних лет.

Кроме того, в базе оказался Иван Алексеев, принимавший участие в съёмках нескольких известных многосерийных проектов. Наряду с ними упомянуты Даниил Чуп, Келвин Увво и Михаил Селиванов. В список также включили Данила Никитина и Гаврила Менкярова. Отдельно отмечается, что среди фигурантов есть 13-летний Александр Полунин.

«Миротворец»* внёс звезду сериалов «Универ» и «СашаТаня» в список врагов Украины

Ранее в базе этого же ресурса оказался российский актёр и музыкант Глеб Калюжный. Отдельно подчёркивается, что поводом для внесения стало участие артиста в съёмках художественной картины «Малыш», посвящённой событиям специальной военной операции.

* Ресурс включён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar