Новичок подразделения беспилотников справился с первой боевой задачей, уничтожив два танка ВСУ всего через несколько дней подготовки. Об этом РИА «Новости» сообщил офицер 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным Сава.

Командир отметил, что стандартное обучение операторов FPV-дронов занимает около трёх месяцев. Однако иногда встречаются исключения, когда навыки осваиваются значительно быстрее.

«У меня в подразделении был случай, оператор за три дня научился. Через три дня он поехал на позицию уничтожил два танка», — сказал он.

Речь идёт о военнослужащем с позывным Сёма, для которого этот выезд стал первым. Несмотря на отсутствие опыта, он успешно поразил цели на позиции противника. Техника находилась примерно в двухстах метрах друг от друга и была тщательно замаскирована. Работа велась с закрытых огневых позиций. За успешное выполнение задания новобранца решили поощрить — ему предоставили отпуск, хотя он недавно прибыл в подразделение.

Ранее житель Красноармейска рассказал, что оказался под атакой после помощи раненым российским военнослужащим. По его словам, он укрыл у себя троих бойцов с тяжёлыми травмами. На его дом сбросили шесть мин с гексокоптера. Сработали лишь две из них, остальные изначально не детонировали.