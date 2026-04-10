10 апреля, 06:30

Живуч, заразен и быстр: Названы симптомы норовируса, уложившего в больницы полсотни жителей Мурома

Вирусолог рассказал об опасности норовируса после вспышки во Владимирской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jelena Stanojkovic

После вспышки острой кишечной инфекции во Владимирской области вирусолог Анатолий Альтштейн предупредил россиян о коварстве норовируса. В Муроме, заболели 180 человек, 50 из них, в том числе 30 детей, госпитализированы. У пострадавших выявили норовирус второго типа.

Главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи пояснил РИА «Новости»: особенность этого возбудителя в том, что он долго сохраняется во внешней среде и при этом невероятно заразен. Попадая в организм, патоген размножается в тонком кишечнике и быстро даёт о себе знать.

«Как правило, заболевание после заражения возникает очень быстро, буквально через 1–2 суток, и продолжается около 3–5 дней», — рассказал Альтштейн.

Основные симптомы — диарея, рвота и повышенная температура. Летальность при такой инфекции практически нулевая, но вспышка в Муроме, затронувшая больше сотни человек, по словам эксперта, серьёзная.

Чаще всего норовирус атакует на предприятиях и производствах, где нарушают санитарные требования. В домашних условиях тоже можно заразиться, но это будут лишь единичные случаи. Точную причину муромского ЧП установит эпидрасследование.

Второй тип вируса отличается от первого только своей заразностью, симптомы и течение болезни одинаковы. Главные меры профилактики стары как мир: тщательно мыть руки и есть только качественные продукты.

Напомним, в Муроме зафиксировали резкий рост заболеваемости острой кишечной инфекцией. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Дарья Денисова
