ПВО сбила 15 украинских дронов над Волгоградской и Ростовской областями

Утром 10 апреля силы российских ПВО перехватили и ликвидировали 15 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Девять аппаратов сбили над территорией Волгоградской области, ещё шесть — в небе над Ростовской областью. Все дроны были своевременно обнаружены и нейтрализованы до достижения целей.

Ранее сообщалось, что боец, недавно присоединившийся к подразделению операторов беспилотников, смог выполнить первое боевое задание всего спустя несколько дней обучения. Он поразил два танка Вооружённых сил Украины.