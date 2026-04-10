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Опубликовано 10 апреля, 07:47

ПВО сбила 15 украинских дронов над Волгоградской и Ростовской областями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Утром 10 апреля силы российских ПВО перехватили и ликвидировали 15 беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Девять аппаратов сбили над территорией Волгоградской области, ещё шесть — в небе над Ростовской областью. Все дроны были своевременно обнаружены и нейтрализованы до достижения целей.

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Ранее сообщалось, что боец, недавно присоединившийся к подразделению операторов беспилотников, смог выполнить первое боевое задание всего спустя несколько дней обучения. Он поразил два танка Вооружённых сил Украины.

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Милена Скрипальщикова
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