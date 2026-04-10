Россия и Украина проведут обмен пленными 11 апреля

В ближайшую субботу, 11 апреля, должен состояться очередной обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Информацию об этом мероприятии подтвердил источник РБК. Детали предстоящей операции на данный момент остаются закрытыми, однако факт подготовки сделки уже анонсирован.

Процесс взаимодействия сторон в гуманитарной сфере продолжается на регулярной основе. Только в прошлом месяце государства уже дважды проводили обмен пленными, возвращая бойцов в свои страны.

Накануне Москва и Киев завершили другую важную миссию — передачу тел погибших военнослужащих. В рамках этого процесса Россия передала украинской стороне останки 1000 солдат. В ответ Киевом было отправлено 41 тело российских военных.

Ожидается, что после субботнего обмена ситуация с числом удерживаемых лиц несколько изменится для обеих сторон. Эксперты следят за ходом процесса, рассчитывая на соблюдение всех достигнутых договорённостей.

Россия и Украина регулярно проводят обмены пленными в рамках договорённостей, достигнутых при посредничестве третьих стран или через прямые переговоры. Такие обмены обычно происходят по формуле «всех на всех» или в пропорциональном соотношении, когда на свободу возвращаются военнослужащие обеих сторон. За время конфликта уже состоялось несколько десятков подобных операций, в результате которых домой вернулись тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина активно готовят обмен пленными к Пасхе 12 апреля. По словам омбудсмена, достигнута договорённость, чтобы военнопленные «тоже смогли почувствовать этот праздник».