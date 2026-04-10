В Татарстане объяснили, почему ночью выли сирены и пугали жителей
Минувшей ночью от жителей Татарстана поступило множество вопросов и жалоб, касающихся срабатывания региональной системы оповещения. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова в своём телеграм-канале, дав официальные разъяснения по поводу произошедшего.
Как пояснили в администрации, данная ситуация является вынужденной. Пресс-служба отметила, что в регионе отработана комплексная схема доведения сигнала «ракетная опасность»: как только фиксируется угроза, в едином ключе стартуют электросирены, уличные динамики, системы домофонов, эфир телеканалов и массовая рассылка сообщений.
Глава республики Рустам Минниханов лично призывает граждан отнестись с пониманием. Он отметил, что подобный подход, пусть и доставляет временные неудобства и способен напугать людей, позволяет мгновенно предупредить всех граждан о риске и дать им возможность спрятаться в укрытие.
«Важно сохранять спокойствие и действовать согласно инструкциям, прописанным и озвученным в оповещениях», — отмечено в заключении текста.
