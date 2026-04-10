Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 09:39

В Татарстане объяснили, почему ночью выли сирены и пугали жителей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Минувшей ночью от жителей Татарстана поступило множество вопросов и жалоб, касающихся срабатывания региональной системы оповещения. Об этом сообщила пресс-служба раиса республики Рустама Минниханова в своём телеграм-канале, дав официальные разъяснения по поводу произошедшего.

Как пояснили в администрации, данная ситуация является вынужденной. Пресс-служба отметила, что в регионе отработана комплексная схема доведения сигнала «ракетная опасность»: как только фиксируется угроза, в едином ключе стартуют электросирены, уличные динамики, системы домофонов, эфир телеканалов и массовая рассылка сообщений.

Глава республики Рустам Минниханов лично призывает граждан отнестись с пониманием. Он отметил, что подобный подход, пусть и доставляет временные неудобства и способен напугать людей, позволяет мгновенно предупредить всех граждан о риске и дать им возможность спрятаться в укрытие.

«Важно сохранять спокойствие и действовать согласно инструкциям, прописанным и озвученным в оповещениях», — отмечено в заключении текста.

Ранее сообщалось, что пасхальное перемирие в зоне СВО в 2026 году начнёт действовать с 16:00 11 апреля и продлится до конца дня 12 апреля. Высшему военному руководству РФ приказано остановить боевые действия на всех направлениях. При этом ВС РФ будут готовы к любым провокациям противника.

Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Общество
  • Татарстан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar