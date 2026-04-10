Российские военные нанесли пять групповых ударов за неделю по объектам ВСУ

С 4 по 10 апреля Вооружённые силы России нанесли пять групповых ударов, поразив военные объекты Украины. В Минобороны РФ уточнили, что это стало ответом на террористические атаки киевского режима против гражданской инфраструктуры России.

Атаки проводились с применением высокоточного оружия большой дальности. В числе поражённых целей — предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы и склады боеприпасов. Также под удар попала инфраструктура (топливная, энергетическая, транспортная, портовая), которую Киев использовал в интересах ВСУ.

Кроме того, уничтожены места сборки, хранения и подготовки ударных дронов и безэкипажных катеров. Пострадали и пункты временной дислокации украинских формирований, а также иностранных наёмников.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера и ракету «Нептун-МД». Российские военные пресекли попытки атак на объекты со стороны противника. Моряки-черноморцы обнаружили и ликвидировали четыре морских дрона Вооружённых сил Украины. Системы противовоздушной обороны перехватили и сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».