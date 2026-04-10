Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 09:46

Российские военные нанесли пять групповых ударов за неделю по объектам ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

С 4 по 10 апреля Вооружённые силы России нанесли пять групповых ударов, поразив военные объекты Украины. В Минобороны РФ уточнили, что это стало ответом на террористические атаки киевского режима против гражданской инфраструктуры России.

Атаки проводились с применением высокоточного оружия большой дальности. В числе поражённых целей — предприятия военно-промышленного комплекса, военные аэродромы и склады боеприпасов. Также под удар попала инфраструктура (топливная, энергетическая, транспортная, портовая), которую Киев использовал в интересах ВСУ.

Кроме того, уничтожены места сборки, хранения и подготовки ударных дронов и безэкипажных катеров. Пострадали и пункты временной дислокации украинских формирований, а также иностранных наёмников.

ВСУ неделю пытались уничтожить российский танк – и всё безуспешно

Ранее сообщалось, что Черноморский флот уничтожил четыре безэкипажных катера и ракету «Нептун-МД». Российские военные пресекли попытки атак на объекты со стороны противника. Моряки-черноморцы обнаружили и ликвидировали четыре морских дрона Вооружённых сил Украины. Системы противовоздушной обороны перехватили и сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД».

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar