Украинское командование применяло пытки к своим же бойцам за отказ идти на передовую. Об этом в видео от Минобороны России рассказал пленный Дмитрий Семера, которого отправили удерживать позиции в селе Мирополье Сумской области.

По словам мужчины, ему обещали, что продержаться на точке придётся не больше десяти дней, а затем пришлют замену. Однако он попытался отказаться из-за проблем со здоровьем. Реакция командиров была жестокой.

«Меня избили, ударили током. Сказали, что в СИЗО сяду, а после этого на штурм — просто как пушечное мясо», — рассказал Семера.

Он добавил, что условия на позициях были ужасными: нора, грязь и холод, спали вповалку, чтобы хоть как-то согреться.

Вскоре по их расположению ударил российский беспилотник. Пленный признался, что после этого он вместе с сослуживцами добровольно сдался военнослужащим группировки войск «Север». По пути они попали под обстрел уже со стороны своих: три украинских танка открыли огонь по отступавшим, и Семера получил ранение.

Мужчина также рассказал, что в 2022 году уже лежал в психушке из-за моральной подавленности и употреблял наркотики. После двух дней дома его снова вызвали на службу — и закончилось это пленом.

Ранее Life.ru писал, что в рядах ВСУ устраивают травлю иностранных наемников — на это пожаловался вояка из Колумбии. Неожиданно «благодарные» за помощь украинцы приняли его не с распростертыми объятиями. ВСУ-шники считали колумбийца чужаком, да еще и еду отбирали. Сослуживцы горе наемника могли захлопнуть дверь прямо перед его носом, не пускали в помещения и запрещали к чему-либо прикасаться.