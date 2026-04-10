Кремль направил в Минобороны вопросы по обвинениям Британии о подлодках РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал обращаться в Минобороны РФ по поводу обвинений Великобритании в адрес российских субмарин. Данное заявление он сделал в беседе с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что отечественный подводный флот решает свои задачи в Мировом океане. Так было всегда, есть и будет, подчеркнул он. Все детали, касающиеся этой ситуации, следует уточнять в военном ведомстве.

«Надо адресовать в наше оборонному ведомству. Наш подводный флот выполняет свои функции в Мировом океане. Это было всегда, есть и будет. А что касается деталей, это нужно обращаться к Министерству обороны», — ответил он.

Напомним, что Великобритания снова заявила о «русской угрозе», на этот раз связанной с действиями подводного флота. Министр обороны Джон Хили сообщил, что российские субмарины якобы представляют опасность для британских судов и инфраструктуры в Северной Атлантике. Хили обратился к Москве с предупреждением, заявив, что в Лондоне видят активность российских подлодок возле кабелей и трубопроводов.