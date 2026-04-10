Молитва вместо рюмки: В РПЦ назвали фуршеты на кладбище «языческим пережитком» и оскорблением мёртвых

Священнослужители уже сыты по горло тем, как родственники устраивают на погостах громкие гулянки с закуской. В РПЦ доходчиво растолковали: наливать водку прямо на могиле — это вовсе не поминки, а чистейшей воды языческое поверье, которое плюёт на память усопших. Представитель Песоченской епархии Владислав Береговой в разговоре с Life.ru разнёс подобное поведение в пух и прах. С его слов, употреблять алкоголь на кладбище — варварство с позиции православия. Церковные правила такого просто не знают.

Священник напомнил, что покойному нужна не рюмка водки на поминальном столике, а искренняя молитва и милостыня. А все эти «тризны» с громкими разговорами — прямой привет из языческого прошлого.

Практика застолий с алкоголем непосредственно на могилах является прямым пережитком языческих тризн и не имеет ничего общего с христианским поминовением. Церковный устав этого категорически не предполагает. Место упокоения христианина — это освящённая земля, где совершается молитва об упокоении души, а не приём пищи. Превращение надгробия в стол для выпивки оскорбляет святость места и память покойного. Владислав Береговой Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии

Многие россияне сейчас облагораживают могилы: ставят лавочки, столики, чтобы было где отдохнуть. И тут священник сделал неожиданное послабление — прямого запрета на элементы благоустройства нет. Столик может пригодиться, например, батюшке — чтобы разложить требы для панихиды. А лавочка — чтобы присесть во время уборки.

«Однако, если их наличие провоцирует шумные сборища с выпивкой, от столика разумнее отказаться, дабы не вводить в соблазн себя и других. Поставьте только лавочку. Поминки следует проводить дома или в кафе, оставляя кладбище местом тишины и молитвенного предстояния перед Богом», — резюмировал собеседник Life.ru.

