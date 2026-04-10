10 апреля, 10:33

Россиянки массово изгоняют храпящих мужей в одно место, боясь оглохнуть

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

В российских семьях наметился неожиданный тренд: супруги всё чаще выбирают сон в разных комнатах. Причиной стало резкое увеличение числа мужчин, страдающих от ночного храпа, особенно обострившегося с приходом весны. Об этом пишет «SHOT Проверка».

Специалисты связывают всплеск проблемы с сезонной аллергией. Она провоцирует сильную заложенность носа, что неизбежно приводит к появлению громких звуков во время отдыха.

Сомнолог Ирина Галеева предупреждает: ситуация серьёзнее, чем кажется. Уровень шума в спальне порой достигает 80 дБ, что сопоставимо с гулом оживленной автотрассы или работой металлургического цеха.

Длительное воздействие такого акустического давления губительно для женского здоровья. Эксперт отмечает, что у партнёрш может развиться необратимое повреждение клеток внутреннего уха, вплоть до потери слуха.

Помимо физических травм, страдают и нервы. Из-за постоянного акустического дискомфорта нарушаются глубина и длительность отдыха, что ведет к утренним мигреням и хронической усталости.

Столкнувшись с подобными рисками, почти 41% пар уже пересмотрели привычный уклад жизни. Теперь решение спать в разных помещениях воспринимается не как ссора, а как вынужденная мера для спасения здоровья.

«Выключить лишние мысли»: Названы напитки, которые гарантируют крепкий сон

Ранее сомнолог рассказала, какой ужин гарантирует крепкий и здоровый сон. Кроме того, невролог объяснил, как храп подсказывает нам о проблемах со здоровьем.

Оксана Попова
