10 апреля, 10:41

До 10 человек увеличилось число пострадавших при взрыве во Владикавказе

Обложка © Life.ru

Увеличилось число пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. По информации главы Северной Осетии Сергея Меняйло, на данный момент известно о десяти раненых.

«Два человека находятся в КБСП. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое. В Республиканской клинической больнице – семь пациентов, состояние троих из них также крайне тяжёлое. Четверых пациентов обследуют», — заявил руководитель республики.

В числе пострадавших также есть ребёнок, который в настоящий момент госпитализирован. Его состояние стабильное.

Первые минуты после взрыва во Владикавказе попали на видео
О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу. Причина ЧП неизвестна.

Оксана Попова
