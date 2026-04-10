До 10 человек увеличилось число пострадавших при взрыве во Владикавказе

Увеличилось число пострадавших при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе. По информации главы Северной Осетии Сергея Меняйло, на данный момент известно о десяти раненых.

«Два человека находятся в КБСП. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжёлое. В Республиканской клинической больнице – семь пациентов, состояние троих из них также крайне тяжёлое. Четверых пациентов обследуют», — заявил руководитель республики.

В числе пострадавших также есть ребёнок, который в настоящий момент госпитализирован. Его состояние стабильное.

О взрывах во Владикавказе очевидцы сообщили днём 10 апреля — на складе пиротехники произошёл пожар с последующей детонацией. Столб дыма с улицы Августовских Событий виден по всему городу. Причина ЧП неизвестна.