10 апреля, 11:42

Часики тикают: Почему Конгресс США может заставить Трампа свернуть конфликт с Ираном

Экс-офицер ФСБ Беляев: Полномочия Трампа на войну с Ираном истекают 13 апреля

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Robert V Schwemmer

У хозяина Белого дома Дональда Трампа осталось всего три дня, чтобы завершить противостояние с Ираном. После 13 апреля дело перейдёт к «теневым» правителям США. Об этом заявил подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев.

Американский лидер просчитался, нападая на Тегеран, пояснил эксперт в беседе с «Царьградом». Он планировал быструю победу, но Иран показал силу. Конфликт затянулся больше чем на месяц. Недавно стороны подписали соглашение о двухнедельном перемирии.

Беляев напомнил, что полномочия президента на ведение войны без согласия Конгресса ограничены двумя месяцами. 13 апреля конгрессмены вернутся с пасхальных каникул и смогут заблокировать дальнейшие боевые действия. Если Трамп не предоставит доказательств скорой победы, ему придётся сворачивать операцию.

Аналитик добавил, что израильское лобби в администрации США исчерпало политический ресурс. Подталкивать Белый дом к продолжению конфликта теперь некому.

Ранее Трамп сделал громкое заявление о победе США над Ираном. По его словам, Тегеран проиграл в конфликте и теперь вынужден согласиться на все условия мирного договора, которые предложат американцы.

BannerImage
Лия Мурадьян
