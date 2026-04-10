«Своекорыстные и напуганные»: Названы страны, которые теперь будут спасать Европу без помощи США
Foreign Affairs: Европа больше не может рассчитывать на США из-за Трампа
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei
Европейский союз лишился возможности полагаться на Соединённые Штаты в вопросах собственной безопасности. Виной всему — враждебная риторика Дональда Трампа, который во время войны с Ираном не стеснялся в оскорблениях и угрозах в адрес старых партнёров. Об этом пишет издание Foreign Affairs.
По мнению авторов, «оборонным ядром» континента теперь стали четыре страны: Германия, Польша, Франция и Великобритания. Брюссель, как выяснилось, слишком медлителен и не может координировать усилия в масштабах всего Евросоюза — особенно с учётом вероятного вывода американских войск и «угроз со стороны России».
Германия, нарастившая оборонный бюджет до четвёртого места в мире, готовится стать главным локомотивом. Планируемые расходы в 750 миллиардов долларов в ближайшие четыре года станут спасательным кругом для её же промышленности. У Польши, тратящей на оборону 4,5% ВВП, выбора нет — ей первой сдерживать предполагаемую агрессию.
Франция и Британия играют вспомогательную, но критическую роль. У обеих есть ядерное оружие, у Парижа — атомный флот и авианосец. Однако, как отмечает FA, безопасность Европы сегодня зависит именно от этой «своекорыстной и напуганной» четвёрки.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил: Россия, в отличие от других стран, ищет добрых отношений со всеми, включая Европу, но это не взаимно. Также в разговоре с журналистами Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не создаёт опасности для государств, которые не нацелены на подрыв российской безопасности.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.