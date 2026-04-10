Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 12:01

«Прорыва не вижу»: Военный эксперт оценил угрозу от модернизированных дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2

Украинские производители дронов не совершили качественного скачка. Так оценил возможности БПЛА ВСУ военный эксперт Борис Джерелиевский. Аналитик привёл в пример российские боевые дроны, которые значительно превосходят технику противника.

У российской армии есть универсальные ударные системы и дроны с головками наведения на радиолокационный сигнал, пояснил специалист в беседе с «Царьградом». Такие аппараты несут ракеты «воздух — воздух» и работают на искусственном интеллекте: сами выбирают цели и наносят удар.

Джерелиевский отметил, что у ВСУ ничего подобного в таком объёме он не наблюдает. Украина масштабирует производство дронов, но прорыва эксперт не видит.

При этом удары Киева набирают глубину. Поэтому в Белгородской области начали устанавливать противодроновые коридоры — раньше такие системы ставили только на передовой.

Феноменальный дебют: Новичок за три дня освоил дрон и сжёг два танка ВСУ

Ранее украинские силы неделю пытались уничтожить российский танк на закрытой позиции. На атаки ушло около 50 дронов. Несмотря на интенсивные удары, техника сохранила боеспособность.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar