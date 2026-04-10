«Прорыва не вижу»: Военный эксперт оценил угрозу от модернизированных дронов ВСУ
Военэксперт Джерелиевский: Качественного рывка в производстве дронов у Киева нет
Shutterstock / FOTODOM / aerogondo2
Украинские производители дронов не совершили качественного скачка. Так оценил возможности БПЛА ВСУ военный эксперт Борис Джерелиевский. Аналитик привёл в пример российские боевые дроны, которые значительно превосходят технику противника.
У российской армии есть универсальные ударные системы и дроны с головками наведения на радиолокационный сигнал, пояснил специалист в беседе с «Царьградом». Такие аппараты несут ракеты «воздух — воздух» и работают на искусственном интеллекте: сами выбирают цели и наносят удар.
Джерелиевский отметил, что у ВСУ ничего подобного в таком объёме он не наблюдает. Украина масштабирует производство дронов, но прорыва эксперт не видит.
При этом удары Киева набирают глубину. Поэтому в Белгородской области начали устанавливать противодроновые коридоры — раньше такие системы ставили только на передовой.
Ранее украинские силы неделю пытались уничтожить российский танк на закрытой позиции. На атаки ушло около 50 дронов. Несмотря на интенсивные удары, техника сохранила боеспособность.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.