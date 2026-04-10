«Прорыва не вижу»: Военный эксперт оценил угрозу от модернизированных дронов ВСУ

Украинские производители дронов не совершили качественного скачка. Так оценил возможности БПЛА ВСУ военный эксперт Борис Джерелиевский. Аналитик привёл в пример российские боевые дроны, которые значительно превосходят технику противника.

У российской армии есть универсальные ударные системы и дроны с головками наведения на радиолокационный сигнал, пояснил специалист в беседе с «Царьградом». Такие аппараты несут ракеты «воздух — воздух» и работают на искусственном интеллекте: сами выбирают цели и наносят удар.

Джерелиевский отметил, что у ВСУ ничего подобного в таком объёме он не наблюдает. Украина масштабирует производство дронов, но прорыва эксперт не видит.

При этом удары Киева набирают глубину. Поэтому в Белгородской области начали устанавливать противодроновые коридоры — раньше такие системы ставили только на передовой.