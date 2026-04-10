«Корпорация убийц»: Как США и Израиль охотятся на иранское руководство

США и Израиль перешли к открытой стратегии точечных ликвидаций иранских руководителей. Об этом заявил заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов. Эксперт назвал это государственным терроризмом, который на Западе уже не осуждают.

Израиль использует отработанный десятилетиями аппарат убийств, пояснил профессор в интервью сайту MK.Ru. Разведка собирает данные через сеть источников, киберпроникновение и уличные камеры. Искусственный интеллект обрабатывает информацию о передвижениях целей. Удары наносят бомбы с отложенным взрывом, дроны и сверхзвуковые ракеты.

Жданов отметил, что эффективность такой тактики под вопросом. Погибших лидеров заменяют более жёсткие фигуры, а иранский режим остаётся стабильным. Эксперт добавил — Иран находится в стадии пассионарного подъёма, когда защита страны важнее жизни. Точечные убийства вряд ли остановят 93-миллионный народ.

Ранее от ранений при бомбардировке Тегерана скончался советник верховного лидера Ирана Камаль Харрази. Он возглавлял стратегический совет по международным отношениям исламской республики. Супруга Харрази также погибла.