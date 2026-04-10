Ловили бомжей и женили на «своих»: Семейка приезжих сколотила состояние на крови бойцов СВО и поплатилась

В Актанышском районе Татарстана семью лишили российского гражданства за преступный бизнес, построенный на гибели участников специальной военной операции. Решение вынесло МВД в отношении 56-летнего отца и двух его сыновей, сообщает Telegram-канал Mash.







Мужчины отлавливали на улицах бездомных и людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Под давлением те подписывали контракты с Министерством обороны. Перед отправкой в зону боевых действий жертв насильно женили на женщинах из семейного клана.

Имея доступ к банковским картам и личным кабинетам, злоумышленники похищали зарплаты своих жертв. В случае гибели бойца фиктивная вдова оформляла страховые выплаты от государства. Всего через схему провели 15 человек: пятеро погибли, трое числятся пропавшими без вести, а общий доход семьи превысил 35 миллионов рублей.

Пособником банды, по данным следствия, оказался высокопоставленный чиновник из администрации Актанышского района. За взятки он оформлял необходимые документы задним числом. Чиновник задержан, ему вменяют превышение полномочий и получение взяток.

Глава семейства получил российский паспорт в 2009 году, его сыновья — в 2015-м. Теперь после отбытия наказания в колонии их депортируют в Армению. Гражданства они лишены.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области силовики задержали участников преступной группы, подозреваемых в выманивании денег у бойцов СВО и их близких под видом юридической помощи. Злоумышленники активно рекламировали себя как «военные юристы» от имени некой организации. При этом они не обладали необходимыми полномочиями и квалификацией. Клиентам предлагались заведомо невыполнимые услуги.