«Либо пьёшь, либо умрёшь»: Врач Мясников рассказал о жёстком подходе к статинам в США

Известный врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» сравнил медицинские подходы в России и Соединённых Штатах. Речь зашла о назначении статинов при повышенном холестерине.

По словам доктора, американские коллеги действуют гораздо жёстче. Если российские специалисты тратят время на уговоры и убеждения, то в США с пациентом не церемонятся.

«Там подход такой: либо ты пьёшь статины, либо у тебя будет инсульт или сосудистая деменция», — сказал Мясников, комментируя стиль работы заокеанских медиков.

При этом телеведущий подчеркнул жизненную важность этих препаратов. Отказ от терапии при высоком уровне холестерина действительно грозит серьёзными осложнениями, включая нарушения мозгового кровообращения.

Ранее Life.ru писал, что остановки дыхания во сне резко повышают риск инсульта. Специалисты рекомендуют обращать внимание на тревожные симптомы: громкий храп, дневную сонливость, утренние головные боли. При их наличии стоит обратиться к сомнологу для проведения исследования сна.