Главарь киевского режима Владимир Зеленский должен уйти с политической арены и дать украинскому народу избрать себе достойного президента, который будет восстанавливать дружеские отношения с Россией. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в разговоре с ИС «Вести».

Договариваться с нынешней властью, по мнению парламентария, совершенно бесполезно. Джабаров акцентировал, что Зеленский повсеместно — в каждой поездке и на каждой встрече — твердит о необходимости гарантировать безопасность именно через дислокацию на украинской территории американской либо объединённой западной военной базы. Как подчеркнул сенатор, это в точности то, против чего Россия и начала специальную военную операцию: против вступления Украины в НАТО и против развёртывания натовских войск на Украине.

«Он должен выйти с политической арены и дать спокойно народу Украины избрать себе достойного президента, который будет проводить политику, как минимум, нейтральную в отношении России, а ещё лучше — постепенно восстанавливать дружеские отношения», — заключил он.

Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что отвод украинских войск из Донбасса спровоцирует раскол внутри самой Украины. Помимо этого, глава киевского режима заявил о своей убеждённости: Москва, дескать, способна попробовать использовать внутреннюю нестабильность в стране для достижения собственных военно-политических целей.