Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 апреля, 14:59

Джабаров призвал Зеленского уйти в отставку и дать избрать нового президента

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Главарь киевского режима Владимир Зеленский должен уйти с политической арены и дать украинскому народу избрать себе достойного президента, который будет восстанавливать дружеские отношения с Россией. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров в разговоре с ИС «Вести».

Договариваться с нынешней властью, по мнению парламентария, совершенно бесполезно. Джабаров акцентировал, что Зеленский повсеместно — в каждой поездке и на каждой встрече — твердит о необходимости гарантировать безопасность именно через дислокацию на украинской территории американской либо объединённой западной военной базы. Как подчеркнул сенатор, это в точности то, против чего Россия и начала специальную военную операцию: против вступления Украины в НАТО и против развёртывания натовских войск на Украине.

«Он должен выйти с политической арены и дать спокойно народу Украины избрать себе достойного президента, который будет проводить политику, как минимум, нейтральную в отношении России, а ещё лучше — постепенно восстанавливать дружеские отношения», — заключил он.

Буданов* допустил скорое завершение конфликта с Россией

Ранее Владимир Зеленский высказал мнение, что отвод украинских войск из Донбасса спровоцирует раскол внутри самой Украины. Помимо этого, глава киевского режима заявил о своей убеждённости: Москва, дескать, способна попробовать использовать внутреннюю нестабильность в стране для достижения собственных военно-политических целей.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar