10 апреля, 15:11

Самолёт-заправщик ВВС США подал сигнал бедствия в районе острова Крит

Boeing KC-135 Stratotanker. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BlueBarronPhoto

Американский самолёт-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker подал сигнал бедствия над Средиземным морем в районе острова Крит. Воздушное судно, возраст которого составляет 66 лет, около 13:56 по московскому времени передало код 7700, сигнализирующий об аварийной ситуации, пишет РИА «Новости», изучив полётные данные.

В 14:06 самолёт, летевший на высоте 2278 метров со скоростью 519 км/ч, стремительно снижался. Информация о его маршруте и задачах полёта отсутствует.

Трамп пригрозил наказать страны НАТО за отказ поддержать США в войне с Ираном

Ранее Иран отчитался об уничтожении двух американских вертолётов Black Hawk и военно-транспортного самолёта C-130. Воздушные суда сбили на юге провинции Исфахан — в тот момент, когда США пытались эвакуировать пилота со сбитого ранее самолёта. В Иране также заявили, что Дональд Трамп, объявив об успешной эвакуации лётчика, на самом деле пытался скрыть эти потери.

