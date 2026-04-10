Су-34 нанёс удар по боевикам ВСУ и их дронам — эпичное видео из зоны СВО

Российский бомбардировщик Су-34 поразил командный пункт операторов дронов ВСУ и живую силу противника в полосе ответственности группировки «Запад». Кадры боевой работы опубликовало Минбороны России.

Су-34 нанес удар по пункту управления БПЛА в интересах группировки «Запад».

На видео видно, как техники подвешивают под крылья авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции. После взлёта лётчики поднимают машину на расчётную высоту и берут курс на цель. В кабине экипаж постоянно отслеживает параметры полёта. В финальной части видео запечатлён сам момент удара: боеприпасы отцепляются от подвески и летят к указанным координатам.

Ранее сообщалось, что в период с 4 по 10 апреля российские войска нанесли пять массированных ударов, в результате которых поражены военные объекты Украины. В Минобороны РФ подчеркнули, что такие действия стали реакцией на террористические атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре России. Удары наносились, в том числе, высокоточным оружием большой дальности. Среди уничтоженных целей — оборонные предприятия, военные аэродромы и арсеналы с боеприпасами.