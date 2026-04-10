Украинцам хотят запретить ложиться в больницу, если они не при смерти

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает новые правила госпитализации, согласно которым в больницы будут принимать только пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на врача Ольги Голубовской.

По словам Голубовской, эти новые критерии станут обязательными. Она отметила, что документ, который призван ограничить доступ к своевременному лечению, во многом схож с рекомендациями, используемыми для определения необходимости перевода пациентов в отделения интенсивной терапии и реанимации.

Медик считает, что эти новые правила не принимают во внимание, как непредсказуемо может протекать болезнь. А требования, которые там прописаны, просто ставят врачей в безвыходное положение. Получается, что пациента, который ещё не совсем здоров, но уже и не нуждается в каких-то особенных процедурах, приходится отправлять домой.