Украинцам хотят запретить ложиться в больницу, если они не при смерти
Обложка © ТАСС / Zuma
Министерство здравоохранения Украины разрабатывает новые правила госпитализации, согласно которым в больницы будут принимать только пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на врача Ольги Голубовской.
По словам Голубовской, эти новые критерии станут обязательными. Она отметила, что документ, который призван ограничить доступ к своевременному лечению, во многом схож с рекомендациями, используемыми для определения необходимости перевода пациентов в отделения интенсивной терапии и реанимации.
Медик считает, что эти новые правила не принимают во внимание, как непредсказуемо может протекать болезнь. А требования, которые там прописаны, просто ставят врачей в безвыходное положение. Получается, что пациента, который ещё не совсем здоров, но уже и не нуждается в каких-то особенных процедурах, приходится отправлять домой.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.