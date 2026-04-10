10 апреля, 16:16

Украинцам хотят запретить ложиться в больницу, если они не при смерти

Обложка © ТАСС / Zuma

Министерство здравоохранения Украины разрабатывает новые правила госпитализации, согласно которым в больницы будут принимать только пациентов с тяжёлыми заболеваниями. Об этом сообщило издание «Страна.ua», ссылаясь на врача Ольги Голубовской.

По словам Голубовской, эти новые критерии станут обязательными. Она отметила, что документ, который призван ограничить доступ к своевременному лечению, во многом схож с рекомендациями, используемыми для определения необходимости перевода пациентов в отделения интенсивной терапии и реанимации.

Медик считает, что эти новые правила не принимают во внимание, как непредсказуемо может протекать болезнь. А требования, которые там прописаны, просто ставят врачей в безвыходное положение. Получается, что пациента, который ещё не совсем здоров, но уже и не нуждается в каких-то особенных процедурах, приходится отправлять домой.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас официально уведомила Киев, что запрошенный кредит в 90 млрд евро предоставлен не будет. В Киеве позже сообщали, что потребность во внешней помощи на 2026 год составляет 52 млрд долларов. По словам источников, Украина может остаться без средств на ведение боевых действий уже в июне.

Наталья Демьянова
