Неделя космоса в России: Сотни выставок, спектаклей и кинопоказов о Вселенной

Сотни культурных мероприятий, посвящённых вселенной, проходят в России в рамках Недели космоса с 6 по 12 апреля. Организатором масштабной акции выступает госкорпорация «Роскосмос».

Неделя космоса в России — это не только наука и технологии, но и культурный диалог, где вселенная становится источником вдохновения для художников, режиссёров и музыкантов. Министр культуры Ольга Любимова отметила, что интерес к этой теме в искусстве растёт с каждым годом. Российские кинематографисты первыми в мире сняли художественный фильм непосредственно на орбите — проект «Вызов».

Особое место занимает театр. «Роскосмос» и МХТ имени Чехова реализуют совместные проекты: артисты ездят на космодромы, а космонавты перед длительными экспедициями посещают спектакли. Народный артист России Константин Хабенский уверен, что Неделя космоса вызовет новый всплеск интереса к этой теме у творческих людей.

«Космос безграничен сам по себе и является таким же безграничным источником вдохновения. Уверен, что такое масштабное событие, как Неделя космоса, вызовет новый всплеск интереса к этой теме у людей мира творчества», — отметил он.

С 6 апреля в музеях, выставочных залах, московском метро, посольствах и Русских домах за рубежом проходит выставка «От Гагарина – до тебя». Генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина подчеркнула, что авторы акцентируют внимание на человеческой составляющей, позволяя зрителю лучше понять людей, готовых рисковать жизнью ради открытий.

8 апреля в Москве открылась выставка «Люди космоса» с фотографиями предстартовой жизни космодромов. В столице также заработала самая высокая экспозиция на эту тему в Европе — на смотровой площадке Останкинской башни. Спектакли о Гагарине и Циолковском проходят в Москве, Рязани, Ярославле и Новосибирске.

9 апреля в 300 кинотеатрах страны бесплатно показали фильм «Гагарин. Обнимая мир». В широкий прокат вышли картины «Моя собака – космонавт», «Космос засыпает» и научно-популярная лента «Полёт, изменивший мир» на основе рассекреченных документов.

В курском Железногорске главным событием стала выставка «Космос между нами» с уникальными снимками, сделанными космонавтами Олегом Кононенко, Иваном Вагнером и Александром Горбуновым. Также представлены копии рассекреченных бумаг: инструкция к кораблю «Восток», диалоги Гагарина с ЦУПом, чертёж скафандра и авторские куклы, включая фигуру первого космонавта высотой всего 2,5 сантиметра.

Неделя приурочена к 65-летию полёта Юрия Гагарина. Указ о её ежегодном проведении подписал президент России 29 декабря. Всего по стране проходят сотни мероприятий: от образовательных акций и научных форумов до культурных и спортивных событий.

Ранее сообщалось, что VK запускает масштабную просветительскую программу в честь 65-летия первого полёта человека в космос. MAX, «ВКонтакте», «Дзен» и другие сервисы холдинга подготовили серию активностей для пользователей. В мессенджере MAX появился чат-бот «Связь с космосом». Через него можно задать вопрос космонавтам, сгенерировать фото на МКС и получить открытку, а также скачать наборы стикеров про мишку MAX на орбите, «Белку и Стрелку», Гагарина и инопланетян. «ВКонтакте» и VK Видео покажут новый выпуск «Разрушителей мифов», где космонавты разберут голливудские байки о космосе.