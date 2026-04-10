Названа получающая 160 тысяч рублей в месяц категория пенсионеров

Российские пенсионеры, работающие монтажниками, в среднем ежемесячно получают 160 тысяч рублей. К таким выводам пришли аналитики телеграм-канала Mash Money и SuperJob, изучив рынок труда для пенсионеров.

У мужчин старшего возраста, занимающих самые востребованные позиции, средняя зарплата достигает 123 тысяч рублей. Женщины после 60 лет зарабатывают около 94 тысяч. Среди популярных у пенсионеров-мужчин профессий — разнорабочие, юристы, охранники, машинисты спецтехники и монтажники, причём последние получают больше остальных.

Женщины старше 60 лет чаще всего выбирают работу поварами, горничными, санитарками или операторами кол-центров. Самые высокие доходы у менеджеров по продажам — 160 тысяч рублей. Каждый второй работодатель в стране без проблем нанимает сотрудников пенсионного возраста.

Ещё 31% компаний рассматривают пожилых соискателей лишь на отдельные должности. Оставшиеся 20% бизнесов — в основном фэшн-индустрия и производства, где требуется хорошая физическая форма. Там для людей старшего возраста существуют негласные барьеры, которые работодатели часто даже не объясняют при отказе.

