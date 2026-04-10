«Мне стыдно»: Глава МИД Эстонии принёс извинения дипломатам за поведение президента

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна признался в стыде за президента Алара Кариса, чьи действия втянули дипломатическую службу страны во внутриполитические распри. Об этом сообщает ERR со ссылкой на письмо министра.

«Я сейчас нахожусь в Армении и пишу вам, поскольку дипломатическая служба Эстонии и наши дипломаты были втянуты во внутриполитическую борьбу. Насколько мне известно, это впервые, когда согласованная политика Эстонии в области безопасности и внешних отношений стала частью предвыборной кампании. Мне, как политику, стыдно за это, и я приношу свои извинения», — отметил он в послании.

Министр поблагодарил дипломатов за верность своему делу и призвал их сосредоточиться на работе, избегая внутренних политических споров.

Алар Карис ранее высказал критику в адрес МИД Эстонии, обвинив его в отсутствии стратегического видения. По мнению главы государства, внешнеполитическая стратегия Таллина чрезмерно ориентирована на оперативные задачи, что препятствует выработке долгосрочных и масштабных перспектив.

