Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель выступила с заявлением о необходимости смены курса в урегулировании конфликта с Россией. По её словам, Украина может избежать полного краха, если перейдёт к дипломатическим и рациональным методам решения. В своём посте в соцсети X Мендель призвала сторонников Киева вернуться к человечности и здравому смыслу.

«Я умоляю вас перестать слушать исключительно голоса свыше. Те, кто настаивают на бесконечной милитаризации, никогда сами не столкнутся с последствиями, — ни им, ни их семьям никогда не придётся воевать. И все же они готовы милитаризировать наше общество ради политической выгоды, в то время как Украина продолжает истекать кровью», — написала она.

Экс-пресс-секретарь подчеркнула, что только дипломатический подход к разрешению конфликта с Россией способен спасти страну.

Ранее руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что дефицита личного состава в Армии России в настоящий момент не фиксируется. Он обратил внимание на то, что нынешний уровень укомплектованности ВС РФ намного превосходит всё, что может собрать Украина. По словам Буданова*, киевский режим, в свою очередь, сам борется с острой нехваткой кадров.

