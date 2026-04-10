Учёные доказали, что музыка способна уменьшать хроническую боль

Прослушивание музыки может менять работу мозговых сетей у людей с хронической болью. К такому выводу пришли авторы статьи в журнале Nature, изучавшие пациентов с фибромиалгией — состоянием, которое сопровождается постоянной болью, усталостью и нарушением сна.

Исследователи проанализировали данные 20 пациентов с фибромиалгией из открытого набора OpenNeuro. Они сравнили снимки фМРТ в состоянии покоя до и после прослушивания музыки и посмотрели, как меняется связность между разными сетями мозга.

После музыки участники в среднем сообщали о снижении интенсивности боли. Одновременно у них менялись связи внутри и между несколькими системами мозга, которые связаны с вниманием, сенсорной обработкой, зрительным восприятием, «сетью по умолчанию» и подкорковыми структурами.

Авторы отдельно отметили, что часть этих изменений коррелировала с тем, насколько у человека уменьшались боль и неприятные ощущения. Иначе говоря, эффект был не только на снимках: чем сильнее менялись некоторые связи, тем заметнее пациенты ощущали облегчение.

