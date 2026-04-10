BI: Диверсия на TAL оставила юг Германии без нефти на трое суток
Диверсия на трансальпийском нефтепроводе TAL в конце марта, как сообщает Business Insider, оставила без сырья немецкие НПЗ в Баварии и Баден-Вюртемберге. Инцидент, связанный с выведением из строя насосной станции в Альпах, вызвал временные перебои в поставках.
«До 30 марта мы трое суток сидели без поставок по TAL и продержались только на собственных резервах», — приводит издание слова представителя завода.
На нефтеперерабатывающем заводе Bayernoil в Фобурге произошла схожая ситуация. Два независимых источника подтвердили, что нефтепровод был временно остановлен из-за диверсии. По сообщениям СМИ, итальянские власти уже проинформировали Берлин. МВД Германии подтвердило, что федеральное ведомство по уголовным делам сотрудничает с итальянскими коллегами, расследующими инцидент и изучающими возможность политического мотива.
Нефтепровод TAL является жизненно важным для поставок топлива на юг Германии, обеспечивая, например, завод Miro горючим для 10 миллионов человек ежедневно.
Тем временем в Кремле заявили, что Россия стремится наладить обоюдовыгодные сообщения со всеми странами. То же относится и к государствам Европы, которые, как ни прискорбно, не отвечают взаимностью.
