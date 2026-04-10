10 апреля, 18:39

BI: Диверсия на TAL оставила юг Германии без нефти на трое суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk

Диверсия на трансальпийском нефтепроводе TAL в конце марта, как сообщает Business Insider, оставила без сырья немецкие НПЗ в Баварии и Баден-Вюртемберге. Инцидент, связанный с выведением из строя насосной станции в Альпах, вызвал временные перебои в поставках.

«До 30 марта мы трое суток сидели без поставок по TAL и продержались только на собственных резервах», — приводит издание слова представителя завода.

На нефтеперерабатывающем заводе Bayernoil в Фобурге произошла схожая ситуация. Два независимых источника подтвердили, что нефтепровод был временно остановлен из-за диверсии. По сообщениям СМИ, итальянские власти уже проинформировали Берлин. МВД Германии подтвердило, что федеральное ведомство по уголовным делам сотрудничает с итальянскими коллегами, расследующими инцидент и изучающими возможность политического мотива.

Нефтепровод TAL является жизненно важным для поставок топлива на юг Германии, обеспечивая, например, завод Miro горючим для 10 миллионов человек ежедневно.

Дмитриев заявил, что Европа не выживет без России
Дмитриев заявил, что Европа не выживет без России

Тем временем в Кремле заявили, что Россия стремится наладить обоюдовыгодные сообщения со всеми странами. То же относится и к государствам Европы, которые, как ни прискорбно, не отвечают взаимностью.

Наталья Демьянова
