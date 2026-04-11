Мужчина пришёл на шоу знакомств, пока жена была в туалете

В китайском городе Бэнбу разгорелся скандал во время популярного шоу знакомств «Сватовство тётушки Ван». 51-летний участник поднялся на сцену, представился холостым и заявил, что ищет партнёршу. Проблема возникла, когда его законная супруга, ненадолго отлучившаяся в туалет, вернулась, сообщает South China Morning Post.

Мужчина сообщил ведущей, что развёлся в 2012 году, у него есть сын и дочь. «Я обычный работяга. Раньше я преуспевал в Шанхае и до сих пор успешен», — похвастался он. Когда на сцену вышли сразу две женщины, проявившие интерес, участник заявил, что готов знакомиться с обеими одновременно.

Ситуация резко изменилась, когда из зала выбежала разгневанная женщина и назвала себя его женой. Мужчина попытался откреститься: «Я не хочу её. Я не женат на ней». Это взбесило 63-летнюю ведущую Чжао Мэй по прозвищу «Тётушка Ван». «Я же говорила, что на сцену могут выходить только одинокие люди. Твоя жена только отошла в туалет, а ты уже выбежал сюда. Ты действительно не можешь усидеть на месте ни минуты», — заявила она.

По словам очевидцев, вернувшись из туалета и увидев мужа на сцене, супруга устроила потасовку и вызвала полицию. Женщина даже расцарапала мужу лицо. Организаторы отметили, что перед выходом все участники подписывают декларацию о холостом статусе с указанием паспортных данных.

Пользователи китайских соцсетей пришли в шок. «Даже сценаристы не осмелились бы написать такой сюжет», — написал один из комментаторов. Другой добавил: «Самая несчастная — вероятно, женщина на сцене. Она просто искала надёжного партнёра и чуть не стала случайной третьей стороной в чужом браке».

