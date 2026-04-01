Измена или безобидная игра? Каждый третий россиянин флиртует в отношениях и считает это нормой

С приходом тепла и солнечных дней привычное поведение людей начинает меняться: окружающие становятся заметно дружелюбнее, а желание новых знакомств возрастает. Бренд fashion-аксессуаров Michel Kataná провёл опрос среди 3000 россиян старше 18 лет, чтобы выяснить, как именно весна влияет на романтические коммуникации. Результаты исследования оказались в распоряжении Life.ru.

Согласно исследованию, более 62% опрошенных отмечают, что с приходом весны люди становятся заметно более открытыми к знакомствам, а у 38% создаётся ощущение, что «вокруг резко становится больше симпатий». При этом лишь около 21% респондентов не связывают отношения с сезонностью или вовсе не замечают изменений.

Весна влияет не только на поведение, но и на восприятие. Так, 57% участников опроса признались, что начинают чаще обращать внимание на привлекательных людей, а ещё 28% отмечают, что «иногда ловят себя» на этом. Только 15% заявили, что внешний вид окружающих не влияет на их внимание.

Главной ареной для флирта остаётся офлайн-пространство. Более трети респондентов (34%) назвали улицы и парки ключевым местом для знакомств. Бары и вечеринки выбрали 26%, а работу или учёбу — 18%. При этом цифровые каналы тоже не теряют актуальности: около 29% считают, что весной активнее знакомятся в соцсетях и дейтингах, а 55% в целом фиксируют рост онлайн-общения в этот период.

Что касается триггеров симпатии, то здесь эмоциональные и ситуативные факторы перевешивают рациональные. Решающим элементом внешний вид или стиль назвали 41% опрошенных, случайный взгляд или улыбку — 17%, атмосферу тёплой погоды — 19%, а харизму — 15%.

При этом весенний флирт часто не предполагает долгосрочных перспектив: более 47% участников готовы к лёгкому общению, даже если понимают, что у отношений нет будущего. Ещё 26% допускают это при наличии сильной симпатии. Только 27% придерживаются принципиальной позиции и избегают несерьёзных взаимодействий.

Каждый второй респондент хотя бы раз начинал весенний роман, который заканчивался к лету, причём 29% описывают такой опыт как «яркий, но краткосрочный», а 23% — как быстро завершившийся без серьёзного продолжения.

Исследование также выявило любопытные изменения в восприятии границ допустимого. Лёгкий флирт допустимым даже при наличии постоянных отношений считают 36% опрошенных, а ещё 18% воспринимают его как «безобидную игру».

Отдельный тренд — роль визуальных деталей: более 72% респондентов признались, что один аксессуар или элемент образа может повлиять на возникновение симпатии. Из них 41% убеждены, что именно детали делают человека притягательным, а 31% обращают внимание на стильность конкретного элемента.

«Весна снижает внутренние фильтры и усиливает реакцию на быстрые эмоциональные триггеры — взгляды, жесты, визуальные детали. Поэтому в этот период одновременно растёт и искренний интерес, и готовность к лёгким, краткосрочным историям», — отмечает Наталья Семёнова, президент Высшей школы имиджа и стиля и арт-директор Michel Kataná.

Ранее испанские исследователи подтвердили существование у мужчин особой эрогенной зоны — так называемой «френулярной дельты». Это область возле уздечки, где сосредоточено множество нервных окончаний. Как рассказала сексолог Александра Миллер, при обрезании эта зона может повреждаться. В результате организм пытается перераспределить восприятие на другие участки.