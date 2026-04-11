В Молдавии жителям рекомендовали снизить потребление электроэнергии

Жителям Молдавии рекомендовали снизить потребление электроэнергии в быту. Такие советы распространили в Кишинёве. Об этом сообщил поставщик Premier Energy Moldova.

Компания опубликовала рекомендации в соцсетях и указала на простые способы экономии. Речь идёт о бытовых привычках, в том числе при приготовлении пищи. Поставщик считает, что такие меры не влияют на результат, но позволяют сократить расход электроэнергии.

«В этом году добавьте еще один ингредиент: ответственное отношение к потреблению энергии. Используйте остаточное тепло для блюд, приготовление которых занимает больше времени. Выключайте духовку за десять минут до окончания времени приготовления», — говорится в советах, опубликованных на странице поставщика в соцсети Facebook*.

В компании уточнили, что использование остаточного тепла позволяет сохранить качество приготовления. При этом нагрузка на энергосистему снижается. Меры носят рекомендательный характер и направлены на экономию ресурсов.

В Молдавии действует режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Его ввели 25 марта сроком на 60 дней. Причиной стал выход из строя линии электропередачи Исакча — Вулканешты на территории Украины. Через неё страна получает значительную часть импортной электроэнергии из Европы.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выступила с призывом к странам ЕС сократить потребление дизельного топлива и авиационного керосина. Инициативу подтвердил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен. Он указал, что Европа столкнулась с дефицитом нефти и нефтепродуктов. По его словам, универсального решения нет, однако любая экономия топлива снижает нагрузку на рынок. Йоргенсен подчеркнул, что сокращение использования дизеля и авиатоплива поможет стабилизировать ситуацию. В ближайшее время Еврокомиссия планирует направить странам рекомендации с конкретными мерами.

