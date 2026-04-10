Путин: Нейросети и языковые модели становятся более сложными

Развитие языковых моделей и нейросетей приводит к усложнению их архитекторы, что позволяет «агентам ИИ» решать поставленные задачи без участия человека. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию технологий ИИ.

Он отметил, что ещё недавно такие системы оценивались в основном по способности работать с энциклопедическими знаниями. Сейчас, по его словам, результаты специальных тестов показывают, что модели демонстрируют навыки глубокого междисциплинарного анализа. Отдельно президент подчеркнул, что на основе языковых моделей создаются помощники — агенты искусственного интеллекта.

«Они уже не только выполняют определенные команды и отвечают на простые вопросы пользователя, а в автономном режиме в значительной степени уже без участия человека решают поставленные им задачи», — сказал он.

Ранее Владимир Путин призвал комиссию по вопросам развития искусственного интеллекта рассмотреть программу по ускоренному внедрению ИИ в РФ. Он подчеркнул, что работу необходимо провести в текущем году. Особое внимание он предложил уделить нескольким ключевым направлениям. В первую очередь речь идёт о масштабной интеграции ИИ в ведущие отрасли экономики и социальную сферу.