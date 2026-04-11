Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что преодоление украинского кризиса невозможно без обеспечения безопасности Российской Федерации. Соответствующий ответ главы дипломатического ведомства на вопрос СМИ опубликован на сайте МИД РФ.

«Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за переговорным столом, заговорил о необходимости предоставления твёрдых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения», — заявил Лавров.

Он обратил внимание, что представители ЕС даже не упоминают о гарантиях безопасности России, без которых урегулирование конфликта невозможно. Вместо этого Евросоюз хочет предоставить гарантии киевскому режиму, который продолжит курс на «истребление всего русского», а также «притеснять всё венгерское, болгарское, румынское».

По словам министра, в Евросоюзе готовы на всё, в том числе растоптать собственные, оказавшиеся лживыми ценности и идеалы, ради утопической цели — стратегического поражения России. «Для этого все средства хороши», — резюмировал Лавров.

Ранее Сергей Лавров выразил сожаление из-за утечки своих переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто. Всё дело в плохом воспитании взрослых европейских ньюсмейкеров, отметил глава МИД РФ. Министр напомнил старую истину: подслушивать — грешно. Особенно если добытая информация выставляет самого слушающего в невыгодном свете.