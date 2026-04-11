10 апреля, 22:05

Лавров назвал саморазоблачением реакцию ЕС на утечку разговора с Сийярто

Сергей Лавров. Обложка © Life.ru

Представители Евросоюза саморазоблачаются, осуждая других за стремление остановить нарушения прав нацменьшинств на Украине. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания представителя ЕС об утечках телефонного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

«Но чиновникам ЕК этого мало. Они смеют осуждать министров иностранных дел стран — членов ООН за то, что те обсуждают шаги по пресечению грубейших нарушений Киевом универсально признанных прав нацменьшинств. Это называется саморазоблачением», — подчеркнул глава МИД.

Лавров также отметил, что неоднократно обсуждал с Сийярто ситуацию с национальными меньшинствами на Украине. По его словам, особое внимание уделяется обеспечению законных интересов граждан обеих стран в соответствии с международными стандартами. Одна из наиболее острых тем — положение нацменьшинств на Украине. Лавров добавил, что Будапешт никогда не скрывал своей позиции и публично заявлял о притеснениях венгерских общин киевским режимом.

Лавров указал на идеологию нацизма в подходе Брюсселя к правам человека
Ранее Сергей Лавров раскритиковал европейских ньюсмейкеров, отметив, что их плохо воспитали родители. Комментируя утечку информации о его разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, российский министр напомнил, что старую истину: подслушивать — грешно. Особенно если добытая информация выставляет самого слушающего в невыгодном свете. Поэтому европейцам лучше помалкивать и не позориться.

Виталий Приходько
