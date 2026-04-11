Зелёные пятна и проросшие глазки — не для кастрюли: эколог рассказал, как дачники сами себя травят картошкой

Картофель, выращенный своими руками, обычно считается более надёжным, чем магазинный, но на практике дачный урожай может оказаться проблемным, если его неправильно хранили или выращивали бесконтрольно. Об этом Life.ru рассказал эколог Илья Рыбальченко, обратив внимание на ошибки, из-за которых привычный продукт может стать причиной отравления.

Домашняя картошка иногда оказывается не полезнее, а рискованнее магазинной, если её выращивали по принципу «сыпнул удобрений на глаз» и потом держали ползимы на свету, в тепле или рядом с сыростью. Но важная поправка: у картофеля главная бытовая опасность часто не столько нитраты, сколько гликоалкалоиды — прежде всего соланин и чаконин, которые появляются в зелёных, проросших и повреждённых клубнях. Илья Рыбальченко Эколог

По его словам, на фермерских полях выращивание картофеля обычно подчиняется строгим правилам: рассчитываются нормы удобрений, соблюдаются сроки внесения, а урожай проходит отбор и хранится в подходящих условиях. На дачных участках решения нередко принимаются иначе.

При этом эколог отметил, что картофель нельзя считать главным источником нитратов в рационе. Эти соединения представляют собой обычную форму азота, необходимую растениям для роста. Если азотных удобрений внесли слишком много или сделали это не вовремя, часть нитратов может сохраняться в клубнях, однако основной вклад в их поступление обычно дают листовые овощи и некоторые корнеплоды.

Куда более серьёзной проблемой специалист назвал гликоалкалоиды — прежде всего соланин и чаконин. Эти вещества служат для растения естественной защитой. Их содержание увеличивается, когда клубни долго лежат на свету, зеленеют, начинают прорастать или получают повреждения. Больше всего таких соединений накапливается в кожуре, возле глазков и в зелёных участках.

Попадание значительного количества этих веществ в организм может вызвать отравление. Среди возможных симптомов Рыбальченко назвал тошноту, рвоту, боли в животе и диарею, а в тяжёлых случаях — более серьёзные нарушения. По его словам, домашний картофель нередко уступает магазинному именно из-за условий хранения. В торговых сетях продукция быстрее продаётся и проходит отбраковку, тогда как на даче клубни могут долго лежать без переборки.

«Есть ещё один бытовой миф: «Сварим — и всё плохое исчезнет». Увы, с соланином этот трюк работает плохо: гликоалкалоиды довольно термостабильны, обычная варка не делает проблему волшебно нулевой. Поэтому зелёный и сильно проросший клубень — это не задача для кастрюли, а задача для мусорного ведра», — подчеркнул он.

Отдельно эколог обратил внимание на состояние почвы на старых участках. Если удобрения вносились годами без анализа, в грунте могут накапливаться избыток азота и другие нежелательные изменения. В таких случаях он советует периодически проверять почву в лаборатории.

«Начать стоит с простого правила: не путать «домашнее» с «проверенным». Если картофель — с дачи, имеет смысл смотреть не на его происхождение, а на его состояние. Всё зелёное, сильно проросшее, горьковатое, мягкое, подгнившее лучше не спасать кулинарным героизмом. Удобрения стоит вносить не по памяти соседа, а хотя бы по базовой схеме под конкретную культуру и по возможности после анализа почвы», — отметил Рыбальченко.

Кроме того, эксперт особенно подчеркнул о недопустимости распространённой страшилки о том, что магазинный продукт — это химия, когда как своё — чистое. Риск, по его словам, появляется лишь там, где отсутствует дозировка, должный контроль и отбор.

