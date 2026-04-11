«Посмотрим, что будет завтра»: Трамп не дал гарантий по диалогу с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп не стал напрямую отвечать на вопрос журналистов о перспективах диалога с Тегераном. Он признался, что сам не знает, чего ждать от дальнейших контактов.

«Не знаю, я не могу вам этого сказать. Посмотрим, что произойдет завтра», — заявил глава Белого дома. Так он прокомментировал возможные контакты после переговоров в Исламабаде, которые должны стартовать 11 апреля.

Политик также отметил, что его администрация ведёт диалог не слишком активно: «Они 47 лет говорили с другими президентами, а мы говорим не очень много».

Когда репортёры спросили о запасном варианте на случай провала переговоров, Трамп ответил, что такой план не нужен. При этом он заявил, что иранская армия якобы разгромлена, у нее почти не осталось ракет и мощностей для их выпуска.

Что будет дальше — пока неясно. Первая встреча намечена на 11 апреля, и именно от её исхода будет зависеть, продолжится ли диалог или стороны зайдут в тупик.

Тем временем стало известно, что Соединённые Штаты наращивают свою группировку на Ближнем Востоке. Переброска сил идет параллельно с подготовкой к переговорам. В регион уже прибыли новые истребители и штурмовики. Ожидается, что в ближайшие дни туда доставят от полутора до двух тысяч бойцов из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии.